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На подготовку к строительству ледового дворца в Арбеково направят 4,7 млн

12 февраля в 12:12 214 просмотров

На сайте госзакупок появился открытый конкурс на выполнение работ по разработке проектной документации крытого катка с искусственным льдом по ул. 65-летия Победы в Пензе.

Заказчиком выступило управление капитального строительства города. Начальная цена контрактасоставляет 4 708 637 рублей. На эту сумму должны провести инженерные изыскания, подготовительные работы для исследования объекта, разработку и согласование проектной документации, исключительного права, а также расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей. Источник финансирования — бюджет Пензы в рамках муниципальной программы развития территорий, социальной и инженерной инфраструктуры.

Срок окончания вышеперечисленных работ — до 15 декабря 2020 года. Строительство объекта намечено на 2020−2021 годы.

Предполагается возвести 1−3 этажного здание площадью 4790 кв. м, в котором будут размещены, в том числе, ледовая арена с трибунами на 350 мест, тренажерный и хореографический залы.

Ранее мы писали, что с идеей возведения ледового дворца в Пензе выступил губернатор Иван Белозерцев. Объект предполагается сдать в 2022 году.


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