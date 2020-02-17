Как в январе изменились цены на бензин в Пензе? Мониторинг

ИА «Пенза-Пресс» продолжает отслеживать стоимость топлива в областном центре. Журналисты выяснили, как изменились цены за первый месяц 2020 года.

Мы отразили в инфографике изменение стоимости бензина и дизельного топлива за январь. Напомним, в предыдущем месяце цены на автозаправках трех компаний, выбранных для мониторинга («Лукойл» — ул. Калинина, 150а, «Роснефть» — ул. Революционная, 12, и «Союз» — ул. Окружная, 113а/74а), выросли. В январе подорожали АИ-95 и АИ-92, стоимость дизтоплива сохранилась на прежнем уровне.

Также информагентство продолжает следить за динамикой цен на сайте Росстата. Согласно последним данным (на 3 февраля), средняя потребительская стоимость бензина в Пензе за месяц выросла на 34 копейки, составив 44 рубля 34 копейки. Это на 20 копеек больше, чем в среднем по ПФО.

Стоимость литра дизельного топлива в Пензе с декабря увеличилась на 14 копеек, составив 46 рублей 74 копейки. Это на 70 копеек меньше, чем в среднем по ПФО. Дешевле его можно приобрести в Казани (46 рублей 42 копейки), Ульяновске (46 рублей 49 копеек) и Саратове (46 рублей 68 копеек).

ИА «Пенза-Пресс» обращает внимание на то, что этот материал не претендует на экспертную точность — он представляет собой народный мониторинг цен с целью отследить возможные изменения.