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Пензастат обнародовал данные о динамике цен на продукты

12 февраля в 12:53 110 просмотров

Пензастат обнародовал данные об изменении стоимости продуктов за месяц — в январе по отношению к декабрю. Индекс цен на продовольственные товары составил 100,6%.

Снизились цены на яйца — 6,4%, куры охлажденные — 4,4%, рис шлифованный — 2,7%, пшено — 2,3%. Также стали дешевле свинина — на 2,2%, сахар-песок — на 1,9%, сельдь соленая — на 1,4%.

Подорожали фрукты: виноград — на 11,3%, яблоки — на 6,8%, груши — на 2,4%, бананы — на 1,4%. Увеличились цены на соки — 2,9%, гречку — 2,5%, макароны — 1,3%. Продолжилось повышение стоимости овощей: огурцы — 40,1%, помидоры свежие — 25,2%, лук репчатый — 13,5%.

С народным мониторингом цен на продукты, который проводит ИА «Пенза-Пресс» ежемесячно, можно познакомиться здесь.


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