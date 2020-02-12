Пензастат обнародовал данные о динамике цен на продукты

Пензастат обнародовал данные об изменении стоимости продуктов за месяц — в январе по отношению к декабрю. Индекс цен на продовольственные товары составил 100,6%.

Снизились цены на яйца — 6,4%, куры охлажденные — 4,4%, рис шлифованный — 2,7%, пшено — 2,3%. Также стали дешевле свинина — на 2,2%, сахар-песок — на 1,9%, сельдь соленая — на 1,4%.

Подорожали фрукты: виноград — на 11,3%, яблоки — на 6,8%, груши — на 2,4%, бананы — на 1,4%. Увеличились цены на соки — 2,9%, гречку — 2,5%, макароны — 1,3%. Продолжилось повышение стоимости овощей: огурцы — 40,1%, помидоры свежие — 25,2%, лук репчатый — 13,5%.

С народным мониторингом цен на продукты, который проводит ИА «Пенза-Пресс» ежемесячно, можно познакомиться здесь.