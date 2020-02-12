Базылев выступает за создание центра трансплантации в Пензе

«Мне очень обидно, что до сих пор на территории Пензы не работает программа по трансплантации. При том, что я получил лицензию на трансплантацию, но не вижу понимания со стороны властей по поводу этой программы», — сказал Владлен Базылев в интервью «Россия 24. Пенза».

По его словам, более 400 пензенцев получают гемодиализ — «сидят» на искусственной почке.

«Интересно спросить этих людей, хотели ли бы они отойти от этого? Чтобы они не ходили раз в два дня в медицинское учреждение. «Точки доступа» — то в одном месте, то в другом. Самое интересное, что наступает такой момент, что почку подсадить невозможно.

То же самое — с трансплантацией сердца. Сейчас часть операций на сердце вынуждены делать от безысходности, потому что нет доноров. Человек намного лучше себя чувствовал бы, если бы ему поставили донорское сердце. Люди с ним марафоны бегают. А так он становится инвалидом. Каждый месяц или два лежит в больнице, но все это не очень эффективно, в итоге человек для общества пропадает.

Почему-то в обществе есть отношение, что это [пересадка органа] плохо. На самом деле, человек просто передает свою жизнь другому. Есть очень хороший фильм про мальчика, который погиб при стрельбе, и родители приняли решение отдать его органы. Этот мальчик продлил жизнь еще пятерым детям», — рассказал врач.

Владлен Базылев отметил, что сих пор не удается создать донорский центр в Пензе. При этом в соседних городах, Саранске и Саратове, они есть.

«На самом деле, когда создается такая программа, то под нее выстраивается целая система. Например, когда ее запустили в Краснодарском крае, то выживаемость больных в реанимации выросла на 40%, потому что людей из замшелых больниц стали нормально лечить. А так бы они тихо-спокойно вымерли в районных больницах», — сказал он.

Владлен Базылев выразил надежду, что в 2020 году в регионе удастся хоть как-то сдвинуть с места сложившуюся ситуацию.

Интервью со специалистом размещено на сайте «Россия 24. Пенза».

Программа «Донорство и трансплантация органов в Российской Федерации» была утверждена министерством здравоохранения страны в июне 2019 года. Она призвана повысить доступность пересадки человеческих органов. Срок реализации программы — до 2024-го. За этот период помощь смогут получить более 15 тысяч граждан, в том числе — детей.