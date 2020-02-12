Российский тополь борется за звание «Европейского дерева года»

На сайте конкурса отметили, что Россия будет участвовать в европейском конкурсе уже в третий раз. Калмыкский тополь выбрали в результате национального отборочного этапа — «Российское дерево года». Специалисты Центра древесных экспертиз установили точный возраст конкурсанта — 103 года.

«По легенде, этот тополь посадил в начале XX века буддийский монах. Семена он привез из Тибета, куда совершил паломничество. Монах сложил семена тополя в дорожный посох и закопал на самой высокой точке холма в бескрайней степи, недалеко от источников с лечебной водой.

В степях Калмыкии трудно найти тенистые места. Одинокий тополь превратился в исполинское дерево с раскидистыми ветвями, отбрасывающими густую тень. Все, кто совершал долгие переходы, останавливались здесь передохнуть. Читали мантры, обращались к тополю с просьбами. И потом желания исполнялись. Так «Одинокий тополь» стал почитаться в Калмыкии как святыня», — говорится на портале.

Проголосовать за дерево можно на сайте международного конкурса. Итоги станут известны в марте.