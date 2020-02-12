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В Пензенской области ищут пропавшего без вести Василия Карпенко

12 февраля в 13:43 174 просмотра

Правоохранители Пензенского региона ищут пропавшего без вести 68-летнего жителя Амурской области Василия Карпенко.

В пресс-службе областного СУ СКР сообщили, что 21 июня 2018 года мужчина вышел из квартиры № 5 по улице Школьной в селе Васильевка Белогорского района и не вернулся. До сих пор его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид — 70−75 лет, рост — 160 см, телосложение — среднее, волосы — прямые, светлые с проседью, стрижка — короткая, глаза — голубые.

Особые приметы: спинка носа вогнута, имеет небольшое искривление вправо, на шее — три небольших послеоперационных шрама.

В день исчезновения был одет в куртку черного цвета, спортивные черные брюки, футболку, туфли черного цвета на шнурках.

«Следственное управление просит жителей области при наличии информации о местонахождении Василия Карпенко сообщить в по телефонам: 8 (41641)2−69−03, 8 (8412)36−17−02 или 02», — добавили в ведомстве.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1438337/

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