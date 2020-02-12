Пензенцы пожаловались Лузгину на запах и шум из ресторана в центре города

Как сообщает пресс-служба городской администрации, пензенцы попросили главу администрации построить пешеходную дорожку к клинической больнице № 4. Он пояснил, что на этот год запланировано строительство тротуара от ул. Светлой, 2б до плотины ТЭЦ, «на всем протяжении дороги со стороны медучреждения и нового корпуса школы № 66».

Другое обращение было связано с кучами мусора возле здания областного бюро судебно-медицинской экспертизы. Мэр поручил администрации Железнодорожного района организовать там проверку.

Жители дома № 36 на ул. Московской пожаловались Андрею Лузгину на владельцев ресторана. Они установили на фасаде здания вытяжную вентиляцию. Система проходит вдоль окон квартир с первого по пятый этажи третьего подъезда, в связи с чем пензенцам постоянно мешают запах, шум и вибрация.

На приеме горожанам объяснили, что в управление архитектуры и градостроительства Пензы не поступало заявление о согласовании паспорта наружной отделки фасада дома и решение по этому вопросу не принималось. Это означает, что собственники дома могут провести общее собрание и подать в суд на предпринимателя. Их обращение направили в региональное управление Госжилстройтехинспекции и Роспотребнадзор.