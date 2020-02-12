В Спутнике отметили День зимних видов спорта (видео)

В Пензенской области одной из главных площадок страны для проведения Всероссийского Дня зимних видов спорта стал Город Спутник. Это масштабный праздник, посвященный годовщине XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.

На всей набережной 8 февраля работали интерактивные площадки, за здоровый образ жизни агитировали и кормили всех желающих кашей с тушенкой сотрудники МЧС, легко преодолели трехкилометровую тропу здоровья «Ритм» возрастные представители пензенского движения скандинавской ходьбы.

Не просто посетил, но и поучаствовал в спортивном празднике губернатор Иван Белозерцев. Он лично задал темп ходокам, с подарками встретил на финише самых юных лыжников, наградил победителей развивающегося в регионе шорт-трека и вручил золотые значки всем, кто доказал, что готов к труду и обороне.

Любителей спорта в Спутнике в День зимних видов спорта собралось несколько тысяч. Это и представители фигурного катания, и хоккеисты, и даже регбисты. Например, для представителей команды из Каменки это был первый опыт игры на снегу. Опыта и характера хватило, чтобы взять «серебро». Первое место среди регбистов у пензенского «Спартака».

Рядом с хоккейной площадкой устроили зону для соревнований по мотокроссу. После серии заездов первое место у совершеннолетних гонщиков взял Николай Корнеев, а среди участников до 18 лет — Артем Гордеев.

Самым быстрым в шорт-треке стал юный житель Города Спутника Павел Прохоренков.

Со стороны немного уступал в зрелищности, но не в драматургии турнир по рыбной ловле. За два часа любители и спортсмены-рыболовы не единожды бурили лунки в погоне за местными ершами и окунями. Повезло Максиму Коваленко, наудившему из озера Спутника больше килограмма рыбы.

Помимо традиционных снежных забав в Спутнике в День зимних видов спорта перетягивали канат, катались на собачьих упряжках, устраивали скоростные заезды на тюбингах и предлагали желающим поучаствовать в чем-то похожем на снежный пейнтбол, керлинге с баскетбольными мячами вместо камней и «веселом биатлоне» с кеглями в качестве мишеней.

«Еще на этапе формирования нашей заявки в Олимпийский комитет России на проведение Дня зимних видов спорта мы брали во внимание, что будем проводить его в Спутнике, потому что эта площадка позволяет комфортно чувствовать себя одновременно и участникам, и болельщикам», — рассказал министр физической культуры и спорта Пензенской области Григорий Кабельский.

«Спутник уже доказал, что может на высшем уровне принимать любые крупные мероприятия. Спорт мы поддерживали всегда и будем поддерживать и дальше», — подчеркнул представитель строящего Город Спутник холдинга «Термодом», генеральный директор «Пензенского управления строительства» Ренат Ибрагимов.