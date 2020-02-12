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Инспекторы смогут аннулировать итоги фейкового техосмотра

12 февраля в 15:04 140 просмотров

Минтранс опубликовал проект обновленных правил прохождения техосмотра (ТО), сообщает телеканал «360».

Отмечается, что благодаря нововведениям сотрудник ГИБДД может аннулировать диагностическую карту, которую выдают по итогам ТО. Такие полномочия будут доступны инспектору, если машина диагностику не проходила, либо техосмотр был проведен с нарушениями. Также правоохранитель обязан сразу проинформировать страховую компанию об аннулировании диагностической карты и посодействовать привлечению к ответственности оператора ТО.

Нововведения направлены на то, чтобы лишить россиян искушения просто купить диагностическую карту, не заезжая на само ТО. По разным оценкам, с фейковыми результатами техосмотра сейчас ездят до 80% автовладельцев.

Теперь процесс техосмотра будут фиксировать на фото и видео. Отснятое будет храниться в «облаке» МВД. А с июля заработают поправки в административный кодекс, согласно которым езду без ТО будут карать рублем. Тем самым на автолюбителей лягут дополнительные расходы — причем не только на тех, у кого уже есть автомобиль, но и на тех, кто только решается на покупку четырехколесного друга.


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