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Пензячка пожаловалась на ужасную пешеходную дорогу в Заводском районе

12 февраля в 15:39 150 просмотров

Жительница Пензы возмутилась состоянием пешеходной дороги на повороте с улицы Ленина на улицу Гагарина. Женщина написала об этом в «Жалобной книге» информагентства.

«По пешеходной зоне вдоль дороги под Гагаринским путепроводом невозможно ходить после дождя, в слякоть. Узкая пешеходная зона находится вплотную к дороге, и даже если водитель сбавляет скорость, то непременно окатывает пешеходов. В слякоть вся грязь с дороги оказывается на тротуаре. Зимой снег на этом участке не чистится, трактор начинает убирать его с улицы Гагарина. Постоянная каша под ногами.

Хожу каждый день на работу и с работы в этом месте, пешеходов там всегда много, потому что это единственная пешеходная дорога, соединяющая поселок ЗИФ и более дальние улицы: Пролетарскую, Герцена, Толстого с районом часового завода, где много крупных предприятий.

Было бы неплохо как-то оградить дорогу от пешеходной зоны, чтобы можно было пройти этот участок и остаться сухим», — объяснила женщина.

Информагентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации. Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». На каждый вопрос ведомства присылают официальные ответы.


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