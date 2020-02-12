Пензячка пожаловалась на ужасную пешеходную дорогу в Заводском районе

Жительница Пензы возмутилась состоянием пешеходной дороги на повороте с улицы Ленина на улицу Гагарина. Женщина написала об этом в « Жалобной книге » информагентства.

«По пешеходной зоне вдоль дороги под Гагаринским путепроводом невозможно ходить после дождя, в слякоть. Узкая пешеходная зона находится вплотную к дороге, и даже если водитель сбавляет скорость, то непременно окатывает пешеходов. В слякоть вся грязь с дороги оказывается на тротуаре. Зимой снег на этом участке не чистится, трактор начинает убирать его с улицы Гагарина. Постоянная каша под ногами.

Хожу каждый день на работу и с работы в этом месте, пешеходов там всегда много, потому что это единственная пешеходная дорога, соединяющая поселок ЗИФ и более дальние улицы: Пролетарскую, Герцена, Толстого с районом часового завода, где много крупных предприятий.

Было бы неплохо как-то оградить дорогу от пешеходной зоны, чтобы можно было пройти этот участок и остаться сухим», — объяснила женщина.

Информагентство готовит официальный запрос, чтобы разобраться в этой ситуации. Напомним, жители региона могут рассказывать о своих проблемах в «Жалобной книге» на сайте «Пенза-Пресс». На каждый вопрос ведомства присылают официальные ответы.