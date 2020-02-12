Студенты пензенских вузов вышли на лыжню

Спортсмены-любители из четырех вузов области собрались на стадионе «Снежинка», чтобы выявить лучших и добыть баллы в общекомандный зачет Универсиады. Девушки проходили трехкилометровую дистанцию, в то время как юношам необходимо было преодолеть пять километров.

По словам участников, им повезло с погодой — ясное небо и умеренный мороз сделали снег идеальным для катания.

«Настроение — боевое! Впервые я вышел на лыжню с отцом несколько лет назад. С тех пор обожаю кататься», — поделился студент ПГУАС Игорь Котов.

Всего на старт вышло 35 студентов: 9 девушек и 26 юношей. Победителей наградили медалями и дипломами. Организаторы довольны числом участников: по их словам, сначала важно сделать спортивные мероприятия массовыми, а уже потом придет и результат.

Лучшие учащиеся смогут представить Пензенскую область на всероссийской Универсиаде. Региональные состязания проводятся в два этапа, студенты соревнуются в 15 различных видах спорта: от футбола до шахмат, от лыж до бадминтона.

Материал подготовил Роман Галеев