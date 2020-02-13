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Губернатор поручил разобраться с восстановлением Вечного огня на ул. Суворова

13 февраля в 03:04 24 просмотра

Пользователь написал в Сети губернатору Ивану Белозерцеву обращение по поводу восстановления Вечного огня у стелы, расположенной в Пензе рядом с бывшим заводом «Автомедтехника».

«Недалеко от вокзала «Пенза-1» в память о рабочих завода, не вернувшихся с войны, установлена стела «Их нет, но они с нами», у подножия которой раньше горел Вечный огонь. Возможно ли восстановить его к юбилею Победы?» — спросил пензенец.

Губернатор ответил на вопрос во время прямого эфира (0+) в соцсети «ВКонтакте», состоявшегося 10 февраля.

«Я не знал об этом. Обязательно разберусь. Такая возможность не исключена, надо разобраться, в каком сейчас состоянии находится стела и коммуникации к ней», — сказал Иван Белозерцев.

Глава региона напомнил, что в 2020 году страна отмечает важную дату — 75 лет с момента Победы в Великой Отечественной войне. Иван Белозерцев подчеркнул, что необходимо помнить о подвиге народа, потому что люди отдали свою жизнь за наше будущее.

Напомним, несколько лет назад в «Жалобную книгу» информагентства приходило обращения по поводу восстановления Вечного огня на улице Суворова. Тогда в городском управлении культуры ответили, что «мемориал внесен в реестр городских памятников, однако исторической ценности не представляет и находится на балансе МУП «Жилье-10» как парковая скульптура».

Фотография: скриншоты - https://vk.com/penzaoblgov?z=video-189058660_456239073%2Fvideos-189058660%2Fpl_-189058660_-2, https://www.penza-press.ru/lenta-novostey/62848/v-penze-vechnyj-ogon-v-rajone-zavoda-avtomedtehnika-ne-gorit-uzhe-mnogo-let

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