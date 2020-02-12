Белозерцев о проблеме загрязнения реки Кашаевки: Ее надо решить кардинально

По словам главного аналитика движения «Зеленая волна» Максима Савинова, малая река Кашаевка, в настоящее время заключенная в коллектор, загрязняется канализационными стоками. Вода имеет ужасный запах, а недалеко от устья при впадении в Суру копятся горы мусора, сообщает пресс-центр облправительства. Члены РГО считают, что такое положение дел угрожает экологической ситуации во всей Пензе.

«Спасибо, что доложили об этой проблеме. Ее надо решить кардинально, другого пути нет. Мгновенно мы это не сделаем, но нужно заниматься», — отметил глава региона.

Он дал поручение председателю правительства Пензенской области Николаю Симонову создать рабочую группу по решению ситуации. В нее также войдут зампред Дмитрий Семенов, начальник управления ЖКХ региона Михаил Панюхин, мэр Андрей Лузгин и руководитель ООО «Горводоканал» Юрий Ильин.

«Уже сейчас необходимо найти незаконные врезки канализации от частного сектора, автомоек, магазинов, эти врезки закрыть. Заварить ведущие в коллектор люки, которые находятся в районе автовокзала и куда жители сбрасывают мусор. Мы должны пригласить специалистов, которые обследуют коллектор и дадут технические предложения по решению проблемы. При необходимости — составить проектно-сметную документацию на ремонт коллектора. Надо выяснить, можно ли вступить в федеральную программу, а если нет — принимать областную или муниципальную, чтобы эту экологическую проблему устранить. Другие проблемные стоки, загрязненные малые реки мы тоже вниманием не обойдем. Сегодняшняя встреча должна стать отправной точкой в решении важной задачи», — подчеркнул Иван Белозерцев.