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Пензенец боится наклонившихся деревьев по дороге в Богословку

12 февраля в 16:45 170 просмотров

Пользователь написал в Сети пост, в котором сообщает об опасном, по его мнению, участке дороги под Пензой.

Речь идет о дороге, соединяющей областной центр с Богословкой, на выезде со стороны Арбеково.

«Каждый день, проезжая, молюсь Всевышнему, чтобы на меня не упало какое-либо из деревьев, свисающих над дорогой. Можно провести аналог с русской рулеткой, упадет — не упадет. Тополя-великаны, произрастающие по краям данного участка, склонились, того и гляди рухнут, видно, что они почти падают, опираясь сучьями друг на друга», — написал мужчина.

Однако не все пользователи согласны с данными опасениями. Многие отметили, что участок дороги — очень красивый, и пилить деревья нельзя.

«Когда уже определенной группе людей запретят доступ в интернет? Лишь бы наводить панику и постоянно на все жаловаться. По этой дороге езжу 10 лет. Ни разу не видел, чтобы дерево на дороге лежало, даже после урагана», — поделился мнением житель Пензы Дмитрий.

Информагентство готовит официальный вопрос по жалобе пользователя.

Фотография: скриншоты - https://vk.com/news_pnz?w=wall-134920716_193172

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