Экс-президентам России предложили дать пожизненный статус сенаторов СовФеда

В России бывшим главам государства предложили давать пожизненный статус сенаторов Совета Федерации. Об этом сообщил депутат Госдумы и сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений в Конституцию РФ Павел Крашенинников.

«Согласно поправкам (ко второму чтению законопроекта о поправках в Конституцию), в Совет Федерации смогут пожизненно входить бывшие президенты РФ после окончания срока своих полномочий либо после досрочного прекращения полномочий в случае отставки», — цитирует слова депутата «Интерфакс».

За экс-президентами при этом оставят право отказаться от данного статуса. По словам Павла Крашенинникова, инициатива была предложена членами рабочей группы по аналогии с опытом работы верхних палат парламентов в других странах.

Напомним, президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию в ходе послания Федеральному Собранию 15 января. Спустя пять дней он внес проект закона о поправках в Госдуму. Депутаты одобрили документ в первом чтении 23 января. За каждую из инициатив будут голосовать россияне, сообщают «Известия».