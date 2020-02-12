Пензячка подала в суд на обидчика из-за обезображенного лица

Конфликт между незнакомцами произошел еще в мае 2016 года около озера у горбольницы № 6. В ходе ссоры пьяный мужчина достал складной туристический нож и его лезвием несколько раз ударил пензячку по лицу, плечу, кисти и спине.

За это в ноябре того же года злоумышленника приговорили к двум годам лишения свободы, правда, условно. Пострадавшая не требовала через суд возмещение ей морального вреда, так как мужчина заверил ее, что сам будет платить деньги. Это он подтвердил распиской. Но за все время он передал только тысячу рублей.

«Потерпевшая длительное время лежала в больнице, сейчас продолжает лечиться амбулаторно из-за осложнений от повреждения лицевого нерва», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Пензенской области.

В итоге она решила обратиться в суд и попросила взыскать с негодяя 100 тысяч рублей. Он же не согласился с такой суммой, ссылаясь на то, что из-за судимости устроился на низкооплачиваемую работу, а сейчас вовсе находится на больничном.

По решению суда, которое вступило в законную силу, с мужчины взыскали 99 тысяч рублей с учетом ранее выплаченной тысячи.