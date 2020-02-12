«Дамате» готовится к весеннему севу в Пензенской области

В Пензенской области ГК «Дамате» завершает подготовку к посевной кампании. Планируется начать работы в конце апреля, чтобы провести сев в оптимальные сроки.

За зиму сотрудники «Дамате» проделали большой объем подготовительных работ в Пензенской области. Учитывая погодные условия, планируется провести сев в течение месяца — с конца апреля до конца мая, на 43,6 тыс. гектаров в шести районах присутствия компании.

Уже в полном объеме закуплены минеральные удобрения. В начале марта будут завершены поставки комплексного азотно-фосфорного удобрения. Кроме того, «Дамате» закупает средства защиты растений, в настоящее время приобретено 40%. Также в планах — закупить 50 тонн элитных семян яровой пшеницы, подсолнечника в количестве 3,7 тыс. посевных единиц и 76 тонн проса. Поставки будут завершены в первой декаде апреля.

Сотрудники «Дамате» завершили дефектовку деталей имеющейся техники, доставка запчастей запланирована на конец марта. Продолжит пополняться парк сельхозтехники от топовых отечественных и зарубежных производителей. Всего в весенней кампании будет задействовано 97 единиц техники, среди которых — тракторы John Deere, посевные комплексы и разбрасыватели минеральных удобрений Amazone.

Изменения произойдут и в технологии возделывания сельхозкультур. Чтобы повысить урожай и качество зерна, будет внедрена подкормка озимой и яровой пшеницы минеральными и жидкими комплексными удобрениями с возможностью их внесения дифференцированным способом, учитывая потребность на основе анализа почвы. Благодаря этому питательные вещества, содержащиеся в земле, будут использоваться оптимально, рационально будут применяться удобрения.

Преобразования запланированы и в системе севооборота: будет введена культура просо, для которой характерны более поздние сроки сева. Это значит, что имеющаяся техника будет использоваться более эффективно, будет сокращена закупка дополнительная техника, получено зерно для производства комбикорма и солома для птицеводства.

Специалисты отдела растениеводства «Дамате» перед очередной весенней кампанией обучились основам эксплуатации, настройке и регулировке техники Amazone, а также дифференцированному внесению удобрений. Ведется подбор сотрудников в новые подразделения, инструктаж кадров. Также в феврале и марте компания проведет обучение персонала планированию и контролю качества полевых работ, настройке и регулировке сельскохозяйственных машин, технобслуживанию.

Всего «Дамате» планирует засеять в Пензенской области 8,4 тыс. гектаров подсолнечника, 7 тыс. гектаров яровой пшеницы, 1,9 тыс. гектаров проса, 310 гектаров гороха и 40 гектаров многолетних трав.