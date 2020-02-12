В Ахунах парень под прицелом камеры бросился под машину

Мужчина стал свидетелем инцидента вечером 11 февраля, он написал об этом в группе «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте».

«Информация для водителей в Ахунах. В районе перекрестка улиц Грибоедова и Коннозаводской (не доезжая до пешеходного перехода) наблюдались два парня лет 20, один из которых резко выбежал на дорогу в направлении автомобиля «Ока». Машина и еще два других авто были вынуждены совершить резкое торможение, создав при этом аварийную ситуацию», — рассказал он.

По словам пензенца, второй молодой человек снимал все происходящее на смартфон. Возмущенным водителям он объяснил, что их действия — всего лишь шутка.

Пользователи предположили, что это блогеры, которые снимают провокационные видео для сбора просмотров. Другие же посчитали, что ребята так пытались «развести» водителя, имитировав ДТП.

Не так давно мы писали о подобном случае. Тогда парень неожиданно выбежал на проезжую часть и потрогал увернувшийся от него автомобиль.