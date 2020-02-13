В Пензенской области растет зарплата на промышленных предприятиях

О том, удалось ли благодаря конкурсам лучших по профессии, проявить интререс к рабочим специальностям, у министра поинтересовалась корреспондент Альбина Баишева.

«Да, я думаю, что это такой отложенный результат. Когда первый год проводили конкурс, было все тяжело, непонятно, долго сомневались: стоит или не стоит, но потом, видя глаза тех, кто участвует, видя глаза молодежи, которая стала вовлекаться, видя серьезные призы, сомнения пропали. И общее отношение общества к рабочим профессиям изменилось.

Во многом этому способствует и уровень заработной платы, то есть он у нас неизменно растет. Средняя заработная плата [в промышленности] превышает среднюю по экономике. И это только за последние три года такое. До этого всегда в промышленности зарплата была всегда ниже, чем средняя. Потому что есть банковский сектор, есть финансовый институт, работа с недвижимостью, которая всегда оплачивалась выше.

На протяжении нескольких лет существенно поднялась заработная плата в научно-исследовательских организациях. Опять же, все равно большинство людей, особенно молодых, при принятии решения о том, куда пойти работать, ориентируется в том числе и на заработную плату.

Стимулируется закрепление кадров на предприятиях. Это позволяет создавать семьи, рожать детей и вообще жить и наслаждаться жизнью, создавая ту ценность, ради которой человек приходит на работу», — ответил Михаил Торгашин.

«Как в целом обстоят дела в промышленном комплексе Пензенской области, в частности, как ведется работа по переводу оборонных предприятий на выпуск гражданской продукции?» — спросила Альбина Баишева.

«Если в целом сказать, то мы уже подвели итоги, вышла полноценная статистика по индексу промышленного производства. Мы заняли второе место в округе, у нас 6% роста. Для справки, это больше чем на 3 пункта, чем общероссийский [индекс] и показатель по Приволжскому федеральному округу.

По объемам отгрузки у нас — тоже рост почти на 10%, соответственно, по показателям вполне неплохо. Про заработную плату уже говорили, она тоже увеличивается и растет достаточно стабильно, нормализуются инвестиционные проекты.

В том этом году были и крупномасштабные проекты, такие как открытие поролоновой фабрики, есть и те, что связаны просто с реконструкцией и модернизацией предприятий, то есть, я думаю, что несмотря на то, что год был достаточно тяжелый, результаты вполне меня устраивают, и я бы сказал, что достойные результаты. Наша задача — сохранить и преумножить их в 2020 году.

А по второй части вопроса, по гражданской продукции: да, действительно, задачу поставил президент, не выполнить мы ее не можем, поэтому сейчас проводится активная работа по вовлечению в гражданский оборот оборонно-промышленных предприятий.

Действительно, за последние годы они модернизируются, они накопили мощный производственный потенциал, практически на каждом предприятии есть научно-конструкторское бюро, есть инженеры, которые способны как разработать, так и довести до изготовления и промышленного образца, и серийного производства практически любые виды изделий. Единственное как бы слабое звено, над которым мы также работаем и рекомендовали всем понемногу сейчас меняться, — маркетинговые службы.

К сожалению, на оборонных предприятиях очень слабые маркетинговые службы, это связано со спецификой выполнения гособоронзаказа и формирования его. Как только будет восполнено это звено, я думаю, будут решены сразу все вопросы.

В настоящее время доля гражданской продукции на оборонных предприятиях по этому году ожидается на уровне 16%, то есть мы идем в показателях, которые определены в поручениях президента, соответственно, несмотря на то что показатели выполняются, мы должны активнее двигаться и увеличивать тот объем гражданской продукции, потому что не использовать этот потенциал просто разорительно. Действительно, предприятия есть, предприятия готовы, осознание есть, и холдинги, в которых они состоят, ставят им задачу по исполнению поручения президента».

Полную версию интервью, в частности, информацию о реализации бережливого производства в рамках нацпроекта, инициированного президентом, можно найти на сайте телеканала «Экспресс».

Материал подготовил Дмитрий Захаров