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Герои Победы: Елисеев Андрей Яковлевич

13 февраля в 05:23 116 просмотров

В преддверии юбилея Победы, телеканал «Экспресс» продолжает знакомить зрителей с пензенцами — Героями Советского Союза. Они были участниками всех значимых операций, проводившихся на фронтах Великой Отечественной войны. Очередной рассказ — об уроженце Земетчинского района Елисееве Андрее Яковлевиче.

Он родился 19 сентября 1909 года в селе Нижняя Рянза Земетчинского района Пензенской области. Вступил в ряды Красной Армии в 1941-м. Участник Великой Отечественной войны — с 1941-го. Андрей Яковлевич проявил отвагу и мужество при освобождении населенных пунктов в Курской области. Находясь во время уличных сражений в боевых порядках своего подразделения, капитан Елисеев своим примером воодушевлял бойцов на подвиги. Лично уничтожил десятки гитлеровцев.

Особенно Андрей Яковлевич отличился при форсировании реки Днепр. Его батальон отбивал до 11 контратак противника в день. Получив ранение, не ушел с поля боя, пока задача, поставленная командованием, не была выполнена. Звание Героя Советского Союза присвоено 10 января 1944 года.


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