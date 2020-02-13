События в цифрах: элеваторный комплекс, «Лики любви», новые автомобили ОВО

События Пензенской области в цифрах, в данных и в инфографике, подготовленные журналистами телеканала « Экспресс ».

В Пензу на XVII олимпиаду детского архитектурно-художественного творчества имени Татлина (6+) приедут участники из 43 российских регионов и четырех стран.

135 жителей Тамалинского района Пензенской области трудятся на элеваторном комплексе, где в сутки отгружается порядка 50 вагонов зерна.

Семь игроков РК «Локомотив-Пенза» вызваны в сборную России по регби-7.

Вневедомственная охрана Пензенской области получила 10 служебных автомобилей «Лада-Гранта».

27 февраля в Пензе пройдет форум классных руководителей «Семья и школа: ценность сотрудничества» (18+).

14 февраля пензенская картинная галерея приглашает влюбленных на ночную экскурсию «Лики любви» (16+). Записаться можно по телефону — 56−63−73.