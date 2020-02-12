В Пензенской области стартовал турнир по хоккею среди студентов ссузов (видео)

В Пензенской области стартовал хоккейный турнир среди студентов среднеспециальных учебных заведений (0+). В 2020 году за победу сражаются 17 команд. Матчи проходят не только в Пензе, но также в Кузнецке и Нижнем Ломове.

Студенты сердобского многопрофильного техникума и пензенского колледжа архитектуры и строительства оказались в непривычных для себя условиях. Вместо освоения будущей профессии они занялись спортивной наукой. Борьбы на льду совсем не получилось. Команда из областного центра разгромила соперника, причем счет к концу матча стал двузначным. Для них это уже вторая победа в рамках турнира среди среднеспециальных учебных заведений. Спортсмены признаются, что многие из них начинали постигать азы хоккея самостоятельно, но потом это переросло в главное увлечение в жизни. Со взаимопониманием на льду проблем не возникло, ведь хоккейный язык универсален.

«Сначала просто катался, а потом появился тренер, собрали команду, и он начал нас обучать. Всего два раза собирались, но нам этого хватило, чтобы сыграться», — сказал студент пензенского колледжа архитектуры и строительства Сергей Чапаев.

Такой турнир в нашем регионе проводят уже не первый год. На этот раз для участия заявились 17 команд из Пензы, Сердобского, Спасского, Никольского и других районов области. Из-за того, что география участников расширилась, увеличилось и число задействованных ледовых арен. Кроме Пензы, матчи проходят в Кузнецке и Нижнем Ломове. По итогам группового этапа лишь один коллектив из каждой группы окажется в полуфинале. Как отмечают организаторы, пока уровень команд очень разный, но такие турниры как раз и должны помогать спортсменам развивать свое мастерство.

«Если в учебном заведении учится студент, который занимается или когда-то занимался хоккеем, то, конечно, видно его уровень, и по своему мастерству он превосходит других участников соревнований. Думаю, что со временем навыки игроков сравняются в связи с тем, что турниры станут постоянными и традиционными», — отметил главный судья соревнований Олег Пискунов.

Групповой этап завершится 24 февраля. Финальные игры турнира среди команд среднеспециальных заведений пройдут 3 марта (0+), сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.