Чем больнее, тем беднее. В пензенских аптеках растут цены на лекарства (видео)

В Пензенской области зафиксирован рост цен на некоторые виды лекарств. Изменения значительные — на несколько сотен рублей. Правда, в различных фармацевтических сетях ситуация отличается. Проверку сейчас проводят общественники. Представители регионального отделения ОНФ посещают аптеки города и сравнивают стоимость медицинских препаратов.

В одном месте — 500 рублей, в другом — 700. Люди задаются вопросом: почему цена на одни и те же таблетки в разных аптеках настолько отличается?

«Я каждый месяц пропиваю десять дней лекарство. В одной аптеке — 540 рублей за 30 пластин, в другой — 700, вот, считайте, целых 160 рублей разница», — рассказала жительница Пензы Дина Серикова.

Причем в некоторых аптеках стоимость определенных медпрепаратов резко повысилась буквально за последние недели. И теперь, чтобы хоть как-то сэкономить, приходится выяснять, где можно купить лекарство подешевле.

«Цены отличаются, но, конечно, везде стоимость лекарств выросла», — отметила жительница Пензы Татьяна Нефедова.

Свою проверку проводит и Общероссийский народный фронт. Сейчас активисты мониторят аптеки во всех регионах страны.

В первую очередь общественников интересует стоимость противовирусных препаратов, а также наличие медицинских масок. Последнее время по всему миру наблюдается их дефицит.

«Думаю, нужно поднимать вопрос, почему их нет, почему мы не можем обеспечить население масками. На противовирусные какими были цены, такими и остались», — рассказала фармацевт Наталья Рзянкина.

«Цены, безусловно, повысили, причем сильно, чтобы они не говорили, но везде по-разному. На самые необходимые препараты наценка сейчас идет 200−300 рублей. Причем это могут быть как поставщики, так и сами аптеки», — прокомментировал координатор «Молодежки ОНФ» в Пензенской области Никита Светкин.

Такой повышенный спрос на маски, противовирусные препараты и другие средства защиты связан, как уже всем известно, с распространением коронавируса. Аптечный бизнес нашел новый способ нажиться на здоровье людей и на их страхе заболеть. Однако, как заверил на днях президент страны Владимир Путин, у аптек, повысивших цены на маски и лекарства, будут отбирать лицензии.

Экономные люди знают, что у многих дорогостоящих лекарств есть аналоги подешевле. Даже специалисты утверждают, что эффект от них такой же, а цена может быть на несколько сотен рублей ниже, но все-таки единственный способ сохранить свои деньги — это не болеть.

Между тем, завершается проверка пензенского УФАС. С начала февраля антимонопольщики зафиксировали значительное повышение цен на медицинские маски. Мониторинг завершится к концу недели, однако предварительно можно сказать, что нарушений не выявлено.

«То ли наш запрос подействовал, то ли вообще мониторинг по всей России. В некоторых аптеках уже началось снижение стоимости цен на товары. Где оно было значительным — на 120%, на 150% и даже на 300%, нам предоставлена информация о том, что у них сменился поставщик», — рассказала руководитель управления Федеральной антимонопольной службы по Пензенской области Елена Демидова.

Как отмечают специалисты, само повышение цен — это не нарушение. Для того, чтобы установить признаки нарушения антимонопольного законодательства, необходимо выявить сговор между сетями, то есть одновременность и необоснованность повышения цен. Правда, пока ни одной жалобы на рост стоимости лекарств в пензенское УФАС не поступало, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.