В пензенской транспортной прокуратуре в 2020 году обновят технику (видео)

Для обеспечения безопасности россиян будут использовать передовые технологии. Повсеместная цифровизация стала одной из основных задач на 2020 год, в том числе — и для пензенской транспортной прокуратуры.

О необходимости цифровой трансформации заявил новый генпрокурор Российской Федерации Игорь Краснов. Так, в пензенской транспортной прокуратуре в 2020 году заменят технику на более современную. Также новый глава прокуратуры поставил задачу доводить каждый акт прокурорского реагирования до логического завершения.

«Один из сенаторов задал ему вопрос о критериях оценки органов прокуратуры. На что Игорь Краснов ответил, что акты реагирования должны доходить до конечного результата, были устранены, чтобы это чувствовали и простые граждане, и предпринимательское сообщество», — рассказал пензенский транспортный прокурор Сергей Гусев.

Также на территории нашего региона постараются уменьшить число правонарушений на объектах транспорта. Для этого большое внимание уделят профилактике, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.