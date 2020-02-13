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Пастернак vs Бродский. Пензенцев приглашают принять участие в видеобаттле (видео)

12 февраля в 23:27 120 просмотров

В библиотеке имени Лермонтова объявили баттл (6+) между Борисом Пастернаком и Иосифом Бродским — в 2020 году у обоих юбилеи. Почитателям их творчества предлагают прочесть любимые стихи поэтов на камеру и выложить видео в интернет. Заявки уже поступают, причем не только из Пензенской области. Форматы тоже разнообразные — от выразительного чтения до рэпа.

В 2020-м у двух нобелевских лауреатов по литературе Бориса Пастернака и Иосифа Бродского юбилеи. Большие даты для русской литературы — 130 и 80 лет. Для областной библиотеки имени Лермонтова такое стечение обстоятельств — это повод объявить между двумя поэтами, конечно, не дуэль, а дружеский баттл. Любой почитатель стихотворного творчества может записать видео с прочтением лирики Бродского или Пастернака.

«Необязательно должна быть профессиональная съемка, достаточно прочитать стих просто на камеру телефона и потом выложить видео в любую социальную сеть с хештегом #бродский или #пастернак и отметить аккаунт Лермонтовки», — рассказала сотрудница областной библиотеки имени Лермонтова Екатерина Аксенова.

Впрочем, как оказалось, найти тех, кто с ходу и на память процитирует поэтов-юбиляров, среди обычных прохожих практически невозможно.

Роман Кулаков в одном прочтении соединил две любимые вещи — рэп и стихи Бродского. Идею подсказало само слово баттл в названии библиотечного конкурса. Риск велик, ведь это не просто художественное чтение, а переосмысление. Нужно было сохранить максимальную достоверность смысла.

«С творчеством Пастернака не очень знаком, а Иосиф Александрович занимает в моей душе особое место, еще до того, как это стало мейнстримом, со школы, когда я искал то, что мне близко по духу. Оказалось, что Бродский — это то самое, он очень круто все описывает, это нечто», — сказал Роман Кулаков.

Заявки на конкурс областная библиотека имени Лермонтова принимает до 15 марта. Итоги профессиональное жюри подведет к 21 марта — Международному дню поэзии, тогда баттл пройдет в оф-лайн режиме. А лучшие прочтения Пастернака и Бродского попадут в своего рода сборник, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.


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