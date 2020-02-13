Пензенцы могут помочь в строительстве приюта для животных (видео)

Он будет располагаться на улице Перспективной, на земельном участке размером 20 соток. Предварительно, площадь самого приюта составит около 700 квадратных метров.

«Разрабатывается проект. На данном этапе мы согласовываем установку здания на земле, то есть как именно его будут устанавливать, где будут вольеры, площадки для выгула, парковки», — рассказала исполнительный директор фонда «Рука помощи бездомным животным» Дарья Жалнина.

В приюте планируют создать карантинную зону, блоки для болеющих животных, операционную и послеоперационную комнаты, а также реабилитационное отделение и блок интенсивной терапии. Сейчас волонтеры открыли сбор средств на оплату ограждения территории, а также покупку всего необходимого для вольеров.

Пензенцы могут помочь, обратившись в региональный благотворительный фонд «Рука помощи бездомным животным» или в приют «Питомец», сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.