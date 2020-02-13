Мошенники продолжают обманывать пожилых пензенцев (видео)

Пенсионерка предполагала, что однажды станет жертвой мошенников. Ей позвонил мужчина. Толком не представившись, сразу ошарашил женщину, сказав, что с ее банковской карты сняты деньги, и потребовал данные, чтобы обезопасить сбережения.

«Я сомневалась, поэтому спросила, из какого финансового учреждения он звонит. Мужчина ответил, что из московского. SMS-сообщения приходили, я их проверяла, номер — 900, как и в банках», — рассказала она.

Женщина выполнила все указания, которые давал незнакомец. В итоге с ее карты списалось более 15 тысяч рублей. Сейчас сотрудники полиции принимают все меры для установления лиц, причастных к преступлению.

Подобные случаи для нашего региона — не редкость. Только в январе по факту таких денежных краж было возбуждено свыше 70 уголовных дел.

«Полиция Пензенской области напоминает: позвонить и сообщить о подозрительных операциях с вашей банковской картой могут только мошенники. Настоящие сотрудники банка никогда не станут звонить и спрашивать ваши секретные данные», — сказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Пензенской области Ольга Евдокимова.

Если в ходе телефонного разговора незнакомец просит указать данные карты, следует незамедлительно прекратить общение, так как это мошенник. Если остались сомнения, можно самостоятельно позвонить на «горячую линию» банка и проверить, все ли в порядке с вашими денежными средствами, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.