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Россиянам хотят запретить шуметь днем

13 февраля в 09:06 32 просмотра

В России предложили запретить шуметь с 13 до 15 и с 19 до 9 часов, а также в нерабочие праздничные дни и по воскресеньям. Нарушителей будут ждать штрафы до 40 тысяч рублей.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на документ, предлагающий поправки в проект КоАП, его в ближайшее время из Совета Федерации направят в Минюст.

Нововведение будет распространяться только на объекты, сданные более полутора лет назад. Физлицам за нарушение закона будет грозить предупреждение или штраф от 500 до 3 тыс. рублей, должностным лицам — от 10 тыс. до 20 тыс., индивидуальным предпринимателям — от 10 тыс. до 25 тыс. рублей, юрлицам — от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Член комитета СовФеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Афанасьева считает, что внесение этой поправки обеспечит права семей с детьми на спокойную жизнь в доме в дневное время.

«Как известно, резкие звуки опасны для психики детей. Если некоторые люди этого не понимают и неуважительно относятся к окружающим, государство должно вмешаться, в том числе используя механизмы административного кодекса», — пояснила она.


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