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Пензенцы смогут бесплатно поплавать в бассейне дворца спорта «Олимпийский»

13 февраля в 09:23 190 просмотров

14 февраля пензенцев приглашают принять участие в областном проекте «Жить активно — здорово!» (0+). Для всех желающих будут организованы площадки здоровья, они смогут проверить свои силы в выполнении комплекса ГТО и получить бесплатный абонемент на разовое помещение бассейна.

Акция будет организована во дворце спорта «Олиспийский», там можно будет определить факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний и попробовать сдать нормативы комплекса ГТО. В региональном минздраве отмечают: место проведения выбрано неслучайно.

«Основными факторами риска развития онкологических, сердечно-сосудистых, бронхолегочных заболеваний и сахарного диабета второго типа являются малоподвижный образ жизни и избыточный вес. Именно плавание в бассейне является эффективным видом спортивных занятий, позволяющих быстро избавиться от лишнего веса, сформировать спортивную фигуру и вести борьбу с гиподинамией», — рассказала главврач областного центра медпрофилактик Ирина Пузракова.

Измерить показатели здоровья и получить абонемент на разовое посещение бассейна можно будет с 11 до 14 часов. Акции проходят еженедельно по пятницам в одном из спортобъектов Пензы.


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