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В Пензе на трассе ГАЗель оторвала отбойник и перекрыла дорогу

13 февраля в 09:14 160 просмотров

В Пензе на трассе М-5 «Урал» произошла авария. Об этом в Сети рассказал очевидец.

Мужчина опубликовал фото с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он пояснил, что машины столкнулись 12 февраля примерно в 21:38 неподалеку от «Вектора». Из-за ДТП образовалась гигантская пробка.

Судя по кадрам, столкнулись грузовая ГАЗель и легковушка.

«Там — жестко. ГАЗель развернуло, она отбойник вырвала, наполовину перекрыла дорогу в сторону города», — пояснил в комментариях подписчик Ильнур.

Официальной информации о случившемся нет.

Сотрудники Госавтоинспекции настаивают на соблюдении правил дорожного движения водителями. Также они просят автолюбителей управлять машинами без резких движений, чтобы избежать заноса. Не стоит забывать и про дистанцию, ведь в зимнее время тормозной путь увеличивается.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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