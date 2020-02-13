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Пензенские школьники прошли итоговое собеседование по русскому языку

13 февраля в 09:50 154 просмотра

В пензенских школах состоялось итоговое собеседование по русскому языку. Заявления на участие в нем подавали 11305 учащихся.

Как сообщает пресс-служба минобра, итоговое собеседование прошло без сбоев и нарушений. Ребята выполнили четыре испытания: чтение текста вслух, пересказ с привлечением дополнительной информации, монолог по одной из выбранных тем и диалог с экзаменатором-собеседником.

По итогам собеседования учащимся ставят «зачет» или «незачет». Прошедшими испытания считаются школьники, которые набрали минимальное количество баллов — 10. Максимально можно набрать 20. Ответы участников проверяют в течение пяти дней с момента проведения собеседования, об итогах им сообщат в школе.


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