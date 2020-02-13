Количество штрафов ГИБДД за год выросло на 14 млн рублей

Количество выписанных сотрудниками ГИБДД административных штрафов в 2019 году выросло до 142,1 млн рублей, что на 14 млн больше, чем в 2018-м. Об этом « Известиям » сообщили в МВД России.

При этом до Федеральной службы судебных приставов (ФССП) дошло 35 млн постановлений, это на 8 млн рублей больше, чем в 2018 году. Эксперты отмечают, что рост числа должников может быть связан с претензиями к камерам, установленным с нарушением ГОСТа.

Сумма, которую автовладельцы должны были заплатить, превысила 29 млрд рублей, из которых 10 млрд еще не удалось взыскать. Средняя сумма штрафа составила 828 рублей.

Отмечается, что наибольшее количество нарушений правил дорожного движения зафиксировали в Москве, Московской и Свердловской областях, а также в Краснодарском крае и Татарстане.