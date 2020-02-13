В Пензенской области разыскивают пропавшего Владимира Гершовича

В пресс-службе областного СУ СКР сообщили, что 13 сентября 2007 года мужчина вышел из дома № 7 по проспекту Металлургов в городе Мончегорске, позвонил сыну, который жил в Мурманске, и пообещал заехать к нему в гости 14 сентября. Однако ни в этот день, ни в другие Владимир Грешович не приехал, дома он тоже не появлялся. О том, где мужчина находится, ничего не известно.

Приметы: на вид — 51 год, рост — 160−174 см, телосложение — плотное, лицо — овальное, красное, лоб — высокий, скошенный, брови — дугообразные, глаза — серые, нос — большой, подбородок — скошенный, уши — овальные, волосы — короткие с сединой, голос — звонкий, речь — ясная, сутулый, большая родинка на шее с правой стороны.

«Информации о том, во что он был одет в день исчезновения, не имеется», — добавили в ведомстве.

Всех, кто видел мужчину, просят позвонить по телефонам: 8 (8152)403−938; 8 (8152)403−957 или 8−921−040−07−04. В пресс-службе уточнили, что конфиденциальность гарантируется.