Она написала любовь. Девушка изменила финал своей повести и так вернула любимого

О том, чтобы повезло в любви, мечтает каждый. У кого-то это желание сбывается, у кого-то — нет. А кому-то приходится дождаться своего счастья. Дарье и Юрию Славкиным потребовалось полгода, чтобы разобраться в своих чувствах. Пока молодой человек работал в Таиланде, Даша написала повесть «Питер, прости», в первом варианте которой главные герои расстаются. Но потом девушка решила, что из-за ее проблем они не должны страдать, и переписала концовку. Как выяснилось, не зря…

Судьбоносная «Звездочка»

«С Юрой мы познакомились на организационном собрании перед очередной сменой в лагере «Звездочка». Оказывается, мы оба ездили туда работать на протяжении 10 лет, но никогда не попадали в одну смену, — рассказывает Даша. — Когда я его увидела, он показался мне таким невзрачным, что даже решила, что у него и друзей-то нет. Подошла к нему, говорю: «Привет, я Даша!». Юра посмотрел на меня: «Здравствуйте!» Уже потом узнала, что он — душа компании и у него есть девушка. А вот во мне что-то перевернулось, что своему парню сказала, что мы расстаемся. Хотя жили и были вместе уже пять лет. Сообщила ему об этом по телефону, когда уже была в лагере».

С Юрой Даша подружилась. Но было видно, что чувства между ними — больше, чем дружба. Смущало одно: парень уже восемь лет встречался с девушкой.

«С ней он в итоге расстался. Но и со мной не остался, — продолжает Славкина. — На полгода уехал жить и работать в Таиланд. Увидела я его только 9 мая 2015 года на параде, посвященном 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Помню, я шла с детьми [Даша тогда работала в школе] на праздник и встретила Юру. «Ты приехал ко мне?» — спросила его и услышала в ответ долгожданное: «Я приехал к тебе, жить без тебя не могу!».

Но, признаюсь честно, мне было так неловко перед бывшей девушкой Юры, что, когда он уехал в Таиланд, я ходила молиться и просить в храм святителя Николая Чудотворца, чтобы она была счастлива. Слава Богу, сейчас у нее все хорошо. Она живет в Москве, вышла замуж и родила ребенка».

Одна повесть и 300 гербер

Даша рассказывает, что с подросткового возраста любила писать и сочинять. И как-то написала красивую повесть про любовь «Питер, прости». Она решила, что в финале герои должны расстаться.

«А потом подумала: «Почему они должны страдать из-за того, что у меня что-то не клеится?» — рассказывает Даша. — Я удалила концовку и написала новую, в которой влюбленные остаются вместе. Если коротко, сюжет такой: двое людей любят друг друга, но из-за того, что у него есть девушка, главная героиня уезжает жить в Питер, где выходит замуж и рожает ребенка. Но спустя время главные герои встречаются, понимают, что чувства еще не остыли, и вместе уезжают жить за границу».

26 июля 2017 года Юра сделал Даше предложение. В том же судьбоносном лагере «Звездочка».

«Нас пригласили туда в качестве членов жюри конкурса «Мистер и мисс «Звездочка». И когда объявили последнее испытание «Признание в любви», сказали, что Юра покажет настоящий мастер-класс, как это нужно делать правильно. Он вышел на сцену, сказал, как сильно меня любит, и предложил стать его женой. Потом зазвучала красивая музыка, под которую мы стали танцевать. И тут настал очень трогательный момент: на сцену вышли 300 детей, у каждого в руках было по гербере. Я смогла удержать в своих руках меньше половины. Поэтому попросила мальчиков подарить оставшиеся цветы девочкам из своих отрядов».

Новая ячейка общества под фамилией Славкины родилась 16 июня 2018 года. Но у молодой семьи уже появились свои традиции — по воскресеньям пара ходит в кино и обязательно по выходным делает бутерброды с яичницей, которые так полюбила в путешествиях.

Текст подготовила Алена Форелл