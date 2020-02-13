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В центре Пензы три легковушки перекрыли проезд

13 февраля в 12:03 62 просмотра

В Пензе на перекрестке улиц Чкалова и Красной утром 13 февраля произошла авария. Об этом стало известно из Сети.

Подписчик группы в соцсети «ВКонтакте» запостил на стене фотографии с места происшествия. Он уточнил, что три машины столкнулись примерно в 11:29.

«Движение затруднено во все стороны», — добавил автор записи.

Судя по кадрам, участниками аварии стали три отечественные легковушки: Lada Largus, «десятка» и «девятка». У последней отвалился бампер, помялся капот и пострадало правое крыло. Повреждения остальных авто не видно.

Инспекторы просят пензенцев быть предельно внимательными на дороге. Кроме того, они настаивают на соблюдении правил, дистанции и скоростного режима. Также автолюбителям не рекомендуют совершать резкие маневры, чтобы не попасть в занос.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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