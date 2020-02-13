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Россиянам предложили сделать скидку на оплату коммуналки

13 февраля в 12:34 134 просмотра

Жителям России могут ввести скидки на оплату услуг ЖКХ, если они откажутся от бумажных квитанций. Такую идею предложил депутат Госдумы Борис Чернышов, сообщает телеканал «360» со ссылкой на RT.

Депутат отправил предложение министру строительства и ЖКХ Владимиру Якушеву. Автор инициативы считает, что сейчас россияне имеют право получать квитанции как в электронном, так и в бумажном виде. Причем отказ от бумажного не предусмотрен.

«Если гражданин оплачивает ЖКХ онлайн или пользуется электронными квитанциями, то отказ от бумажного формата должен предусматривать скидку на услуги ЖКХ, поскольку в таком случае не тратятся средства на бумагу и услуги почты», — отметил Борис Чернышов.

Депутат добавил, что расходы на ЖКХ все еще составляют весомую статью в бюджете жителей России, так что возможность сэкономить повысила бы их благосостояние. Борис Чернышов предложил отказаться от бумажного носителя для всех коммунальных услуг.

Размер скидки пока не уточняется. Парламентарий отметил, что это можно будет решить после того, как идею одобрят. В то же время, депутат добавил, что желающие по-прежнему будут получать квитанции на бумаге.


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