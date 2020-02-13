В Пензе должник пытался отсудить деньги за отключенное электричество

Пензенец указал в исковом заявлении, что владеет половиной жилого дома. 12 марта он обнаружил срезанный провод на крыше, электричества не было. Мужчина утверждал, что никаких предупреждений об отключении не получал. Сразу же он погасил задолженность по счетам за электроэнергию. Через три дня подачу восстановили.

«Из-за отсутствия электроэнергии дом не отапливался, чем была создана реальная угроза здоровью несовершеннолетней дочери истца, и она заболела, частично были испорчены продукты питания, разморозился холодильник, истец не мог приготовить еду, пришли в негодность дорогостоящие лекарства», — сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда данные из материалов дела.

Мужчина просил взыскать с организации 50 тысяч рублей в качестве морального вреда.

Представитель ООО «ТНС энерго Пенза» пояснил, что абоненту направляли уведомление о приостановлении электроэнергии из-за задолженности в 3171,66 рублей. Но он никак не прореагировал, поэтому дом отключили. С исковыми требованиями в организации не согласились.

«Суд пришел к выводу, что отключение истца, вопреки его доводам, было произведено с соблюдением установленного законом порядка», — отметили в пресс-службе.

В возмещении пензецу морального вреда отказано. Решение вступило в законную силу.