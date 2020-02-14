Вице-мэр Пензы назвал стоимость путевки в детский лагерь

Заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков стал гостем программы «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс». Он рассказал о том, сколько будет стоить путевка в детский оздоровительный лагерь этим летом.

По словам Сергея Волкова, в этом году субсидированных путевок, по которым родительская плата составит где-то 25% от общей суммы, выделяется 4950. Полная стоимость — 17716 рублей, из них семья заплатит 4436 рублей, остальное финансируется из бюджета региона.

«В целом на субсидирование будет направлено 97 миллионов рублей, из них бюджет Пензенской области — 92 миллиона, еще 5 миллионов — бюджет города. Но это не считая тех путевок, которые будут выданы через министерство образования Пензенской области льготным категориям граждан. Речь — о семьях, которые находятся в трудной жизненной ситуации и получают пособия. […] У нас в этом году на все эти категории выделяется 1 668 путевок, из них 1 102 — непосредственно в оздоровительные лагеря, 167 — в санатории «Надежда» и «Нива», 160 — в пансионат с лечением «Приморский» на Черном море. Еще 300 путевок закупает социальное управление для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Таким образом, к тем пяти тысячам путевок субсидированных можно добавить еще 1 668, которыми будут обеспечивать льготные категории граждан на бесплатной основе», — рассказал вице-мэр.

Полный выпуск программы с Сергеем Волковым можно посмотреть ЗДЕСЬ. Почитать о том, из каких этапов будет состоять заявочная кампания, можно ЗДЕСЬ.

Текст подготовил Дмитрий Захаров