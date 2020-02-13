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Пензенские школьники сразятся в футбольном матче

13 февраля в 13:24 94 просмотра

В городе Каменка Пензенской области 14 и 15 февраля состоятся региональные соревнования по футболу среди школьников (0+).

Ребята будут бороться за победу на поле стадиона «Дорожник». В соревнованиях примут участие 200 футболистов из спортивных клубов 2006—2008 годов рождения. Они учатся в школах № 58,66, 67 Пензы, № 1 города Нижнего Ломова, № 8 Каменки, № 10 Сердобска, № 3 Кузнецка. Дополнительно в соревнованиях примет участие команда пензенского лицея № 29.

По итогам соревнований всем участникам вручат грамоты, а победитель и призеры получат медали, кубки и грамоты. Также жюри выберут игроков в номинациях: «Лучший вратарь», «Лучший защитник», «Лучший бомбардир», «Лучший игрок», «Самый ценный игрок», сообщили в пресс-центре облправительства.


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