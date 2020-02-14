В пришкольных и загородных пензенских лагерях отдохнут более 20 тыс. детей

Заместитель главы администрации Пензы Сергей Волков в эфире программы «Тема дня» (16+) на телеканале «Экспресс» рассказал о том, сколько загородных и пришкольных лагерей смогут принять детей этим летом.

По словам Сергея Волкова, юных пензенцев в этом году примут шесть загородных лагерей, из них два муниципальных — «Юность» и «Строитель», еще четыре — различной формы собственности, это «Заря», «Белка», «Солнечная долина» и «Сосновый бор».

«Всего они смогут принять около десяти тысяч детей. В 2019 году было оздоровлено 9270 детей, исходя из этого, шести лагерей вполне достаточно», — отметил вице-мэр.

Также, говоря об организации летнего отдыха для детей, он отметил, что в этом году более 10 тысяч ребят планируется оздоровить в пришкольных лагерях.

«Стоимость пребывания одного ребенка составит 204 рубля в день. Значит, родительская плата составит 51 рубль. В весенне-осенний период пришкольный лагерь будет работать 21 день, соответственно, если умножить на 51, то получается, что 255 рублей составит родительская плата», — добавил вице-мэр.

Полный выпуск программы с Сергеем Волковым можно посмотреть ЗДЕСЬ.

Текст подготовил Дмитрий Захаров