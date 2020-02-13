Премьер-министр считает, что ипотеку нужно сделать доступнее

«Нужно создавать дополнительные стимулы для развития жилищного строительства, значительно повышать эффективность использования земли, обеспечивать своевременную инженерную подготовку территории, следует также активнее использовать пустующие земельные участки, в том числе из федеральной собственности, для жилищного строительства», — подчеркнул Михаил Мишустин.
Он уточнил, что ипотека — это комплексный продукт, который зависит от стоимости земли, затрат на строительство, а также от процентной ставки.
«Поэтому нам необходимо снижать стоимость строительства, активнее использовать современные технологии, упрощать доступ компаний на строительный рынок», — подчеркнул премьер-министр.
По его словам, все эти меры должны привести к удешевлению ипотеки, что сделает ее доступнее для людей.