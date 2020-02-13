В Пензе в Кривозерье днем 13 февраля произошла авария. Об этом в Сети сообщил очевидец.

Мужчина опубликовал снимок с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Он уточнил, что машины столкнулись примерно в 12:54 на улице 40 лет Октября. Судя по фото, участниками ДТП стали легковушка и внедорожник. У первой машины багажник вмялся в салон.

«Нормально он так его догнал», — написал Александр.

«Это сильно», — удивился Андрей.

«Не повезло легковушке», — отметил подписчик с псевдонимом Заграница.

Официальной информации о случившемся нет.

Инспекторы просят пензенцев управлять авто внимательно. Они настаивают на соблюдении правил дорожного движения, дистанции и бокового интервала. Кроме того, водителям рекомендуют не совершать резких маневров, чтобы машина не попала в занос.