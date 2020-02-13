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В Пензе к волонтерам попал необычный зверек

13 февраля в 14:27 144 просмотра

Сотрудники пензенского фонда «Рука помощи бездомным животным» рассказали о нестандартном постояльце. К волонтерам попал символ 2020 года.

Крысенка назвали Ремми. Он был домашним, но, стал одиноким из-за того, что заболел — у малыша появились расчесы.

«Знаете, 2020-й — не особо счастливый год для этих ребят, все магазины пестрили количеством крысят, цена за их жизнь была чисто символической — 150−200 рублей. Люди покупали их как забавные игрушки, но большинство малышей ждала печальная участь. Наигравшись, человек способен на безграничную жестокость и безответственность», — написали сотрудники фонда в группе соцсети «ВКонтакте».

Теперь Ремми предстоит осмотр у врача, а после волонтеры займутся его лечением. О том, как помочь крысенку стать здоровым, можно узнать здесь.

Фотография: скриншот - https://vk.com/animalspnz_fund58

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