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В России в 2021 году может начаться «гаражная амнистия».

13 февраля в 14:49 96 просмотров

В России подготовили законопроект о «гаражной амнистии». Он может вступить в силу уже в 2021 году. На телеканале «360» пояснили, что владельцы гаражей на муниципальной или кооперативной земле, которые их купили до 2004 года, смогут оформить собственность по упрощенной процедуре.

Законопроект разрабатывали Минэкономразвития и Росреестр. По их данным, амнистия коснется более чем 3,5 млн гаражей по всей стране, владельцы которых не могли оформить на них документы.

«Из-за отсутствия правоустанавливающих документов граждане годами не могли оформить объекты, а сами постройки из-за отсутствия в законе определения «гараж» не учитывались, поэтому количество фактически существующих, но не оформленных в установленном порядке объектов значительно выше», — пояснили в Росреестре.

Законопроект определяет перечень документов, необходимых для приобретения прав на землю, на которой расположен гараж. Чтобы оформить собственность, понадобятся данные о выплате пая в гаражном кооперативе, решение о распределении гаража, чеки об оплате во время эксплуатации, документы технической инвентаризации. Региональным властям оставят право добавлять в список другие документы.


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