Валерий Лидин: Мы должны доносить до людей правду о войне

13 февраля председатель Законодательного Собрания Пензенской области организовал пресс-клуб с представителями СМИ. Встреча была посвящена подготовке к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Валерий Лидин отметил важность подготовки к празднованию юбилея Победы, так как потомкам необходимо знать правду о войне.



«Сегодня объединили усилия власть, общественные организации и все население, чтобы отдать дань памяти героям, которые погибли на фронте, умерли от ран, в концлагерях. Хотелось бы почтить память всех, кто не дожил до этого дня, и отблагодарить тех ветеранов и участников войны, которые будут праздновать юбилей Победы вместе с нами», — сказал спикер областного парламента.

Он рассказал журналистам про рождественские парламентские встречи, которые прошли в Совете Федерации. На них большое внимание уделили попыткам фальсификации истории, которым нужно противостоять.

«Я прошу, чтобы мы объединились в работе и доносили правду до людей. К счастью, у нас есть живые участники войны. Мы должны с помощью них, их воспоминаний рассказывать правду о тех событиях», — призвал Валерий Лидин.

Встреча с представителями СМИ прошла в режиме открытого диалога. Журналисты озвучивали свои предложения о том, как вести работу в преддверии юбилейной даты.

Валерия Лидина спросили, как он относится к работе патриотических организаций в регионе, поисковых клубов и отрядов.

«Их работа направлена на патриотическое воспитание молодежи. У нас активно работают патриотические движения, идет взаимодействие с ветеранами», — отметил председатель ЗакСобра.

Также он отдельно остановился на работе поисковых отрядов, напомнив о том, что пензенские представители этого движения — лучшие в ПФО. Кроме того, Валерий Лидин отметил оборонно-спортивный лагерь «Гвардеец», в который приезжают дети из разных регионов округа, из Крыма. В Пензе активно развивается юнармейское движение.

Валерий Лидин добавил, что и Законодательное Собрание не остается в стороне — депутаты дают положительные решения на сессиях о присвоении имен героев и участников ВОВ учреждениям образования.

Далее, отвечая на вопросы, спикер пензенского парламента рассказал о том, какую работу проводит ЗакСобр по подготовке к юбилею Победы. Он рассказал, что активисты вместе с депутатами приводят в порядок места захоронений, мемориалы, и привел несколько примеров такой работы. В частности, в Сердобском районе привели в порядок место массового захоронения бойцов, которые скончались в госпитале. В процессе удалось восстановить имена воинов, которые ранее считались без вести пропавшими. Также привели в порядок памятник в селе Мещерское.

Сейчас работа идет с «Волонтерами Победы» — проводится оценка памятников и мест захоронений, чтобы определить фронт работы и выполнить максимально возможный объем.

Также в Законодательном Собрании проводится конкурс рисунков «Победа далекая и близкая» (0+). Работы приходят из различных школ Пензенской области. Валерий Лидин отметил высокую активность учащихся в этом проекте.