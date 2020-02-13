Губернатор: Новый театр кукол необходимо гармонично вписать в пейзаж

В Пензе 13 февраля состоялось совещание по вопросу строительства театра кукол. Его провел губернатор Иван Белозерцев.

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что в настоящее время уже сформирован и поставлен на кадастровый учет земельный участок под застройку на улице Октябрьской в Пензе. В конце декабря 2019 года его передали в постоянное бессрочное пользование театру «Кукольный дом». В 2020 году должны быть выделены средства на подготовку проектно-сметной документации (ПСД).

«Конкурсные процедуры, разработка и утверждение ПСД на объект должны быть осуществлены в текущем году. Этап поиска идей и формирования архитектурной концепции здания надо завершать, переходить к обсуждению визуализированных вариантов, просчитывать их стоимость и утверждать конкретный проект», — подчеркнул Иван Белозерцев.

По его мнению, размещение нового здания театра «Кукольный дом» в исторической части регионального центра оправданно и целесообразно.

«Место для пензенского театра кукол выбрано очень удачно. Это здание практически будет встречать пассажиров, прибывающих в Пензу железнодорожным транспортом. Соответственно, оно должно быть необычным, привлекающим внимание, стать одной из визитных карточек нашей области. При этом новый театр необходимо гармонично вписать в окружающий его городской пейзаж», — пояснил Иван Белозерцев.

Участники совещания рассмотрели ряд технических деталей по организации строительства нового театра кукол, определили порядок и этапы дальнейшего взаимодействия по реализации проекта.