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Голодяев рассказал, готовы ли школы обеспечить детей бесплатным питанием

13 февраля в 16:17 142 просмотра

Начальник управления образования Пензы Юрий Голодяев рассказал депутатам Гордумы о том, готовы ли школы областного центра с нового учебного года обеспечить младшеклассников бесплатным горячим питанием.

По словам Юрия Голодяева, школы Пензы готовы к реализации этой задачи, поставленной президентом России в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.

«В начальной школе 98% ребят на сегодняшний день питается. Младшие школьники дисциплинированны и ответственны, они уже сейчас питаются, но за деньги родителей. 5,3 млн руб. — это минимальная потребность, чтобы подготовить оборудование. Максимальная — более 20 млн руб, если что-то выйдет из строя. Я думаю, мы эту проблему решим», — отметил начальник управления.

Он проинформирован депутатов о том, что соответствующий закон сейчас проходит второе чтение в Госдуме.

«Мы ждем окончательного решения и сумм — сколько возьмет на себя федеральный бюджет и сколько нужно будет региону», — сообщил он.

Напомним, 15 января в ходе оглашения послания Федеральному Собранию Владимир Путин поставил задачу с нового учебного года обеспечить учащихся начальной школы бесплатным питанием.


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