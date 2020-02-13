В Пензе депутаты обсудили проблему ремонта старых школ

13 февраля на комиссии Гордумы начальник управления образования Юрий Голодяев отчитался перед депутатами о ходе капитального и текущего ремонта школ Пензы.

По словам Юрия Голодяева, несмотря на то, что выполнен большой объем работы, по-прежнему много зданий остается в изношенном состоянии. Поэтому проблема совершенствования материально-технической базой остается актуальной.

«Мы выбираем для ремонта те объекты, которые можно будет сдать к началу учебного года. Нужно 826 млн, в бюджете на 2020 год предусмотрено 164 млн. В 2019-м нам выделяли 220 млн», — рассказал начальник управления.

Глава города Владимир Мутовкин спросил, можно ли деньги, направленные на строительство школ, направить на ремонт старых образовательных учреждений.

«На муниципальном счете деньги есть. Но в строительстве школ участвуют, в основном, федеральные средства — 80 на 20%. А федералы на ремонт денег не дадут, только на строительство», — сообщил Юрий Голодяев.

Ранее на комиссии также поднимались вопросы, связанные с организацией детского питания в школах.