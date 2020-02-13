О проблемах с электричеством пензенцы смогут сообщить по новому номеру

Для потребителей услуг «Россети Волга», в том числе жителей Пензенской области, работает новый номер контакт-центра.

В контакт-центр можно обращаться по вопросам технологического присоединения, передачи электроэнергии, ее отключений, технического обслуживания электросетевых объектов, коммерческого учета электроэнергии, оказания дополнительных услуг, качества обслуживания, контактной информации и др.

Номер круглосуточного контакт-центра — 8−800−220−0-220. Звонок - бесплатный.

На телефон «горячей линии» можно также сообщить о фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии. Анонимность гарантируется.

Кроме того, свои обращения можно оставить на портале «Россетей» «Светлая страна».