Жители просят чиновников последовать примеру губернатора в общении с населением
Базылев выступает за создание центра трансплантации в Пензе
Мать впавшей в кому после родов пензячки подала иск против медсанчасти в Заречном
Пензенское УМВД дало три совета, как уберечься от интернет-мошенников
Наши новости
Кот-пожарный. Пачелмскую пенсионерку спас от огня пушистый любимец
В Пензе депутаты обсудили проблему ремонта старых школ
Голодяев рассказал, готовы ли школы обеспечить детей бесплатным питанием
Число пользователей мобильного приложения «Мой Tele2» выросло вдвое
Пензенцам рассказали, как обезопасить бизнес от киберпреступников
Губернатор: Новый театр кукол необходимо гармонично вписать в пейзаж
В Пензе к волонтерам попал необычный зверек
В Пензе должник пытался отсудить деньги за отключенное электричество
Пензенским религиозным организациям присвоят категории безопасности
Детский омбудсмен Елена Столярова отмечает юбилей

О проблемах с электричеством пензенцы смогут сообщить по новому номеру

13 февраля в 16:56 154 просмотра

Для потребителей услуг «Россети Волга», в том числе жителей Пензенской области, работает новый номер контакт-центра.

В контакт-центр можно обращаться по вопросам технологического присоединения, передачи электроэнергии, ее отключений, технического обслуживания электросетевых объектов, коммерческого учета электроэнергии, оказания дополнительных услуг, качества обслуживания, контактной информации и др.

Номер круглосуточного контакт-центра — 8−800−220−0-220. Звонок - бесплатный.

На телефон «горячей линии» можно также сообщить о фактах незаконного подключения к электросетям и безучетного потребления электроэнергии. Анонимность гарантируется.

Кроме того, свои обращения можно оставить на портале «Россетей» «Светлая страна».


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...