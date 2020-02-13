Пенза готовит документы для получения возможности стать «Городом трудовой доблести»

Спикер регионального парламента Валерий Лидин на встрече с журналистами отметил, что, по его мнению, у Пензы есть высокие шансы получить звание «Города трудовой доблести».

По его словам, на прошлой сессии ЗакСобра депутаты одобрили федеральную инициативу о введении такого звания. В ближайшее время закон рассмотрит Госдума, а далее, при положительном решении народных избранников страны, документ уйдет на подпись к президенту.

«В Пензенской области в годы Великой Отечественной войны производили снаряды, авиабомбы, мины, знаменитые «Катюши». Не буду скрывать, что мы уже начали подготовку документов, чтобы, если закон будет принят, мы оказались в числе первых, подав их. В документах будет содержаться информация о вкладе жителей региона в победу в войне», — отметил он.

Валерий Лидин также подчеркнул, что одна из первостепенных задач — чтобы мероприятия 9 мая прошли в Пензенской области на высочайшем уровне.